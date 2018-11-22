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На берегу гиперсоленого озера найдены грибы с генами неродственных бактерий

Международная группа ученых нашла в ДНК алкалофильных грибов, обитающих на берегах гиперсоленых озер, гены, полученные от неродственных бактерий. Гриб Sodiomyces alkalinus (S. alkalinus) приобрел новые гены, позволяющие ему выжить в экстремальных щелочных условиях, благодаря горизонтальному переносу генетической информации.

На берегу гиперсоленого озера найдены грибы с генами неродственных бактерий


По словам специалиста МГУ им. М.В. Ломоносова, обычно грибы обитают в кислой среде. Там они находят все необходимые питательные вещества в виде субстрата. Поэтому ученые были удивлены, обнаружив S. alkalinus на берегу гиперсоленого озера. Концентрация солей в таком водоеме настолько высока, что они выпадают в виде кристаллических осадков на дно.

Некоторые виды грибов называют алкалофильными по причине того, что они могут хорошо развиваться в щелочных средах. Гриб S. alkalinus, приобретя гены бактерий, смог отказаться от питания растительной пищей. Основными источниками белков и животных полисахаридов для него стали ракообразные и другие микроорганизмы, обитающие в непосредственной близости от соленого озера. В данном случае горизонтальный перенос генов позволил алкалофильным грибам адаптироваться для жизни в экстремальных условиях.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:14

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