В Краснодарском крае на АЗС сгорел Mercedes-Benz
В Краснодарском крае в населённом пункте Шепси произошёл пожар на АЗС. В результате инцидента сгорел автомобиль Mercedes-Benz.
По имеющимся данным происшествие произошло утром в Краснодарском крае в приморском селе Шепси. По пока неустановленным причинам случилось возгорание на автозаправочной станции в момент, когда клиент заправлял транспортное средство. В результате задняя часть Mercedes-Benz полностью выгорела. Помимо этого получили повреждения заправочные колонки и оборудование, а также часть инфраструктуры АЗС.
Как сообщают очевидцы, своевременное прибытие пожарного расчёта и оперативные действия сотрудников МЧС позволили избежать серьёзных последствий. О пострадавших информация на данный час отсутствует.
По имеющимся данным происшествие произошло утром в Краснодарском крае в приморском селе Шепси. По пока неустановленным причинам случилось возгорание на автозаправочной станции в момент, когда клиент заправлял транспортное средство. В результате задняя часть Mercedes-Benz полностью выгорела. Помимо этого получили повреждения заправочные колонки и оборудование, а также часть инфраструктуры АЗС.
Как сообщают очевидцы, своевременное прибытие пожарного расчёта и оперативные действия сотрудников МЧС позволили избежать серьёзных последствий. О пострадавших информация на данный час отсутствует.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:50