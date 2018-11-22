В Краснодарском крае на АЗС сгорел Mercedes-Benz





По имеющимся данным происшествие произошло утром в Краснодарском крае в приморском селе Шепси. По пока неустановленным причинам случилось возгорание на автозаправочной станции в момент, когда клиент заправлял транспортное средство. В результате задняя часть Mercedes-Benz полностью выгорела. Помимо этого получили повреждения заправочные колонки и оборудование, а также часть инфраструктуры АЗС.Как сообщают очевидцы, своевременное прибытие пожарного расчёта и оперативные действия сотрудников МЧС позволили избежать серьёзных последствий. О пострадавших информация на данный час отсутствует.