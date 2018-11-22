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Ученые: Вещество из конголезской лианы убивает рак поджелудочной железы

В конголезской лиане обнаружено химическое соединение, которое способно приостановить распространение метастазов при раке поджелудочной железы. Исследования проводили ученые из Конго, Японии и Германии.
Ученые: Вещество из конголезской лианы убивает рак поджелудочной железы

Известно, что раковые клетки очень быстро размножаются в поджелудочной железе. Тем самым, вызывается острый недостаток питательных элементов, поскольку растут метаболические потребности. Весь этот процесс сопровождается нарушением кровоснабжение.

Если сравнивать со стандартными тканями, микросреда опухоли в поджелудочной железе описывается довольно низкими уровнями питательных веществ и кислорода. Способность клеток адаптироваться к непривычным условиям имеет название в науке «аскетизм».

Антиаскетическая стратегия представляет собой новый подход к разработке противораковых препаратов. Уникальное соединение было найдено в ветках конголезской лианы Ancistrocladus likoko. Новой молекуле исследователи дали название
ancistrolikokine E3. Химическое соединение справилось с изменением клеточного строения, приводя метастазы к смерти. Кроме этого, было существенно подавлено распространение патологии по всему организму. Ученые намерены и далее проводить исследования в этой области.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:25

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