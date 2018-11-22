Ученые: Вещество из конголезской лианы убивает рак поджелудочной железы





Известно, что раковые клетки очень быстро размножаются в поджелудочной железе. Тем самым, вызывается острый недостаток питательных элементов, поскольку растут метаболические потребности. Весь этот процесс сопровождается нарушением кровоснабжение.Если сравнивать со стандартными тканями, микросреда опухоли в поджелудочной железе описывается довольно низкими уровнями питательных веществ и кислорода. Способность клеток адаптироваться к непривычным условиям имеет название в науке «аскетизм».Антиаскетическая стратегия представляет собой новый подход к разработке противораковых препаратов. Уникальное соединение было найдено в ветках конголезской лианы Ancistrocladus likoko. Новой молекуле исследователи дали названиеancistrolikokine E3. Химическое соединение справилось с изменением клеточного строения, приводя метастазы к смерти. Кроме этого, было существенно подавлено распространение патологии по всему организму. Ученые намерены и далее проводить исследования в этой области.