Татьяна Мусульбес легла повторно под нож хирурга, чтобы исправить свои уши

«Мусульбес, ты такая раньше красотка была, а сейчас..Эти губы, эти волосы..Вот во что превращает человека «Дом-2»!», «Тань, зачем ты пошла на первую операцию? Все у тебя было хорошо с ушами! Теперь придется постоянно их делать!» - пишут фанаты Тани.







Несколько месяцев назад наш портал уже сообщал о том, что Татьяна решилась на операцию, которая должна была помочь девушке воплотить в жизнь одну из ее давних фантазий.Мусульбес не единожды признавалась поклонникам, что очень комплектует из-за своей формы ушей, а если быть точнее из-за того, чтобы они слишком оттопырены. Именно это и стало причиной того, что красавица решилась на кардинальные меры.Через несколько месяцев Татьяна рассказала фанатам о том, что вынуждена снова лечь под нож хирурга. По словам девушки, операция на ушах не прошла успешно, так как одно ухо начало опять заворачиваться. Мусульбес так не понравился результат первой пластики, что она решила повторить ее.И вот на днях участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила телезрителям, что вторая операция прошла успешно. Сейчас Татьяне нужно носить особенную повязку, которая поможет ее ушам принять правильную форму.По словам Мусульбес, на данный момент боль еще не прошла, однако она убеждена, что ради красоты нужно идти на всевозможные жертвы. Только вот некоторым поклонникам девушки, как выяснилось, не понравилось то, что Таня снова легла под нож хирурга. Один за другим они продолжают заявлять, что своими преображениями участница только портит свою привлекательную внешность.