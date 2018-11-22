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Альбина Джанабаева в платье с «поцелуйчиком» получила порцию критики от фанатов

Альбина Джанабаева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото, где примерила на себя черное платье с «поцелуйчиком» на поясе. Многие поклонники раскритиковали наряд артистки.
Альбина Джанабаева в платье с «поцелуйчиком» получила порцию критики от фанатов

Джанабаева часто экспериментирует с образами, подбирая для себя одежду необычного кроя и фасона. Однако не все костюмы артистки, как считают поклонники, ей подходят по стилю. Нередко на странице знаменитости в Instagram разгораются жаркие споры на тему, идет ли ей наряд, и можно ли назвать его красивым.

Черное платье с ярко-красным «поцелуйчиком», подобранное Джанабаевой для последней фотосессии, не стало исключением и спровоцировало дискуссию среди фолловеров. Некоторым фанатам понравилось, как короткий подол со струящейся прозрачной юбкой в пол открывал стройные ноги артистки, а другие отметили, что наряд совершенно ей не идет. Джанабаевой, по мнению подписчиков, больше подошло бы изящное однотонное платье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:54

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