Альбина Джанабаева в платье с «поцелуйчиком» получила порцию критики от фанатов

Джанабаева часто экспериментирует с образами, подбирая для себя одежду необычного кроя и фасона. Однако не все костюмы артистки, как считают поклонники, ей подходят по стилю. Нередко на странице знаменитости в Instagram разгораются жаркие споры на тему, идет ли ей наряд, и можно ли назвать его красивым.Черное платье с ярко-красным «поцелуйчиком», подобранное Джанабаевой для последней фотосессии, не стало исключением и спровоцировало дискуссию среди фолловеров. Некоторым фанатам понравилось, как короткий подол со струящейся прозрачной юбкой в пол открывал стройные ноги артистки, а другие отметили, что наряд совершенно ей не идет. Джанабаевой, по мнению подписчиков, больше подошло бы изящное однотонное платье.