В Сети появился фотоснимок будущей лунной базы
В Сети появилось фотоизображение, демонстрирующее, как будет выглядеть лунная база. На снимке запечатлен человек в скафандре, а за его спиной можно увидеть различные сооружения и лунные вездеходы.
Проект по освоению Луны возглавляет Европейское космическое агентство. Сотрудники данного учреждения изучают все возможные пути колонизации земного спутника. Одним из пунктов проекта является достижение лунными колонистами полной самодостаточности с помощью 3D-печати.
По словам ученых, современная 3D-печать позволяет создать практически любую вещь, начиная от строительных материалов, заканчивая питательными веществами и одеждой. Однако на Луне процесс трехмерной печати необходимо максимизировать до такой степени, чтобы переработке и утилизации были подвержены все материалы, доступные колонистам спутника. Это позволит лунным обитателям достичь полной независимости от Земли.
Проект по освоению Луны возглавляет Европейское космическое агентство. Сотрудники данного учреждения изучают все возможные пути колонизации земного спутника. Одним из пунктов проекта является достижение лунными колонистами полной самодостаточности с помощью 3D-печати.
По словам ученых, современная 3D-печать позволяет создать практически любую вещь, начиная от строительных материалов, заканчивая питательными веществами и одеждой. Однако на Луне процесс трехмерной печати необходимо максимизировать до такой степени, чтобы переработке и утилизации были подвержены все материалы, доступные колонистам спутника. Это позволит лунным обитателям достичь полной независимости от Земли.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:47