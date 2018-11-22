В Сети появился фотоснимок будущей лунной базы





Проект по освоению Луны возглавляет Европейское космическое агентство. Сотрудники данного учреждения изучают все возможные пути колонизации земного спутника. Одним из пунктов проекта является достижение лунными колонистами полной самодостаточности с помощью 3D-печати.По словам ученых, современная 3D-печать позволяет создать практически любую вещь, начиная от строительных материалов, заканчивая питательными веществами и одеждой. Однако на Луне процесс трехмерной печати необходимо максимизировать до такой степени, чтобы переработке и утилизации были подвержены все материалы, доступные колонистам спутника. Это позволит лунным обитателям достичь полной независимости от Земли.