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SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами – Конспирологи

Конспирологи заговорили о частной компании Илона Маска, которая планирует запуск 12000 спутников в космическое пространство, взяв 250 миллионов долларов в кредит. Они считают, что SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами, прикрываясь созданием “нового интернета”.
SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами – Конспирологи

Эксперты опубликовали видео, сделанное свидетелем события во время просмотра трансляции с Es’hail-2. Спутник зафиксировал возле Солнца огромный внеземной объект, загородивший его часть, рядом с которым на большой скорости пронесся небольшой корабль пришельцев.

После такого открытия многие исследователи предположили, что компания активно готовится к общению с представителями инопланетян, а также не собирается скрывать информацию от общественности.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:40

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