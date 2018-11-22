SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами – Конспирологи





Эксперты опубликовали видео, сделанное свидетелем события во время просмотра трансляции с Es’hail-2. Спутник зафиксировал возле Солнца огромный внеземной объект, загородивший его часть, рядом с которым на большой скорости пронесся небольшой корабль пришельцев.После такого открытия многие исследователи предположили, что компания активно готовится к общению с представителями инопланетян, а также не собирается скрывать информацию от общественности.