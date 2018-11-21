Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри в мадагаскарских пиратов
Максим Галкин снова порадовал многочисленную аудиторию своих поклонников, опубликовав в Instagram видео, продемонстрировав игры Лизы и Гарри. Дети воплотились в образы мадагаскарских пиратов и нашли клад.
Максим Галкин любит фиксировать на камеру смартфона все игры своих детей. Лиза и Гарри, как давно отметили подписчики артиста, обладают актёрским талантом и превращают в интересное представление любые свои забавы. Недавно звёздные наследники воплотились в мадагаскарских пиратов, а юморист запечатлел этот "пиратский репортаж", заинтриговав зрителей. Он сообщил, что коронная фраза всего действа прозвучит в конце ролика. Хозяин аккаунта не соврал и подарил поклонникам заряд хорошего настроения. В клипе юные пираты нашли сокровища, но отец сказал, что драгоценности могут оказаться ворованными. Наследники несколько раз отпирались, а потом Лиза придумала выход, она предложила игнорировать информацию об их незаконном происхождении и продолжать играть, как будто они ничего не знают.
Пользователи Сети с восторгом восприняли очередной клип о приключениях Лизы и Гарри. Они поблагодарили Максима Галкина, за возможность взглянуть на мир глазами детей. Менее чем за полчаса публикацию посмотрели 125 тысяч человек, оставив около тысячи восторженных комментариев.
Максим Галкин любит фиксировать на камеру смартфона все игры своих детей. Лиза и Гарри, как давно отметили подписчики артиста, обладают актёрским талантом и превращают в интересное представление любые свои забавы. Недавно звёздные наследники воплотились в мадагаскарских пиратов, а юморист запечатлел этот "пиратский репортаж", заинтриговав зрителей. Он сообщил, что коронная фраза всего действа прозвучит в конце ролика. Хозяин аккаунта не соврал и подарил поклонникам заряд хорошего настроения. В клипе юные пираты нашли сокровища, но отец сказал, что драгоценности могут оказаться ворованными. Наследники несколько раз отпирались, а потом Лиза придумала выход, она предложила игнорировать информацию об их незаконном происхождении и продолжать играть, как будто они ничего не знают.
Пользователи Сети с восторгом восприняли очередной клип о приключениях Лизы и Гарри. Они поблагодарили Максима Галкина, за возможность взглянуть на мир глазами детей. Менее чем за полчаса публикацию посмотрели 125 тысяч человек, оставив около тысячи восторженных комментариев.