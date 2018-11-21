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Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри в мадагаскарских пиратов

Максим Галкин снова порадовал многочисленную аудиторию своих поклонников, опубликовав в Instagram видео, продемонстрировав игры Лизы и Гарри. Дети воплотились в образы мадагаскарских пиратов и нашли клад.
Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри в мадагаскарских пиратов

Максим Галкин любит фиксировать на камеру смартфона все игры своих детей. Лиза и Гарри, как давно отметили подписчики артиста, обладают актёрским талантом и превращают в интересное представление любые свои забавы. Недавно звёздные наследники воплотились в мадагаскарских пиратов, а юморист запечатлел этот "пиратский репортаж", заинтриговав зрителей. Он сообщил, что коронная фраза всего действа прозвучит в конце ролика. Хозяин аккаунта не соврал и подарил поклонникам заряд хорошего настроения. В клипе юные пираты нашли сокровища, но отец сказал, что драгоценности могут оказаться ворованными. Наследники несколько раз отпирались, а потом Лиза придумала выход, она предложила игнорировать информацию об их незаконном происхождении и продолжать играть, как будто они ничего не знают.
Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри в мадагаскарских пиратов

Пользователи Сети с восторгом восприняли очередной клип о приключениях Лизы и Гарри. Они поблагодарили Максима Галкина, за возможность взглянуть на мир глазами детей. Менее чем за полчаса публикацию посмотрели 125 тысяч человек, оставив около тысячи восторженных комментариев.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:43

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