Ани Лорак предстала перед поклонниками в необычном образе во время анонса клипа “Сон”





Звезда сообщила, что скоро подписчики смогут увидеть композицию в сетях, а также поинтересовалась их мнением относительно сюжета. Ани Лорак позировала перед камерой в длинном латексном плаще цвета слоновой кости, эротично выставив вперед оголенную ногу.Фанаты обратили внимание на стройную фигуру артистки, а также оценили ее укладку волос. Пользователи сетей написали много позитивных комментариев в адрес исполнительницы, желая узнать дату анонса видео, но она предпочла сохранить интригу и не ответила на вопросы.