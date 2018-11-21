Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков, которые настаивают на своем

«Ненавижу мужиков, которые лезут и настаивают, что будет вот так, а не иначе. Знаете, почему большинство семей во время ремонта разводятся? Потому что порой мужья говорят: «Я плачу – я решаю. Закрой рот». Женщина выступает только в роли дизайнера и не имеет слова в остальных вопросах. Благодарна мужу за то, что он спокойно ко всему относился. Мы ни разу не поругались из-за ремонта», - делится семейным счастьем Ксения.





Недавно девушка рассказала, что она с мужем Курбаном Омаровым переехала в новый дом. Сначала семья долго делала там ремонт, но вот теперь всё закончилось и Курбан с Ксенией очень довольны получившимся результатом.Сама Бородина невероятно рад тому факту, что этот ремонт не смог поссорить ее с супругом. Она отмечает, что дом получился отменный, и в этом заслуга Курбана.Теледива подчеркивает, что ее супруг достойно вел себя всё это время и не считал, что он единственный и ортодоксальный глава семьи. Бородина особо делает упор на том, что ненавидит таких упрямых мужиков.