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Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков, которые настаивают на своем

За жизнью ведущей телепроекта "Дом-2" Ксении Бородиной и её семьёй внимательно наблюдают поклонники.

Недавно девушка рассказала, что она с мужем Курбаном Омаровым переехала в новый дом. Сначала семья долго делала там ремонт, но вот теперь всё закончилось и Курбан с Ксенией очень довольны получившимся результатом.

Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков, которые настаивают на своем

Сама Бородина невероятно рад тому факту, что этот ремонт не смог поссорить ее с супругом. Она отмечает, что дом получился отменный, и в этом заслуга Курбана.

Теледива подчеркивает, что ее супруг достойно вел себя всё это время и не считал, что он единственный и ортодоксальный глава семьи. Бородина особо делает упор на том, что ненавидит таких упрямых мужиков.

«Ненавижу мужиков, которые лезут и настаивают, что будет вот так, а не иначе. Знаете, почему большинство семей во время ремонта разводятся? Потому что порой мужья говорят: «Я плачу – я решаю. Закрой рот». Женщина выступает только в роли дизайнера и не имеет слова в остальных вопросах. Благодарна мужу за то, что он спокойно ко всему относился. Мы ни разу не поругались из-за ремонта», - делится семейным счастьем Ксения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:04

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