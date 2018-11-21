Андрей Малахов пригласил в студию "Прямого эфира" любовницу и жену Александра Соловьева





Ирина Печерникова, являющаяся звездой кинофильма "Доживем до понедельника", по-настоящему влюбилась в 51 год в своего коллегу Александра Соловьева. Как оказалось, чувства были взаимными. Актер даже ради Ирины Викторовны бросил супругу – актрису Людмилу Гнилову. 1 января 2000 г. прохожий обнаружил Александра Ивановича на улице без сознания. Актера оформили как неизвестного и отправили в Институт им. Склифосовского. Доктора диагностировали у кинозвезды черепно-мозговую травму. Однако никем не опознанный артист, умер от кровоизлияния в мозг. Когда Александр Соловьев не пришел домой, Ирина Викторовна стала искать любимого, после чего обнаружила его в морге. Печерникова до сих пор ищет правду. Она своими силами нашла свидетеля, который подробно описал детали произошедшей трагедии. По его словам, актера убили в милиции. Однако по официальным данным, артист умер от неудачного падения, так как он поскользнулся, при этом сильно ударился головой.Гости шоу не знали, что Гнилову и Печерникову сведут вместе. Когда Людмила Владимировна вошла в студию, в зале слышались возмущенные выкрики. При этом друзья Ирины Викторовны накинулись на Андрея Малахова, так как он столкнул «соперниц лбами». Ведущий стал оправдываться, заявляя, что хотел помирить двух актрис. Но некогда любимые женщины Александра Соловьева отметили, что между ними нет, и не было конфликта.