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Учёные объяснили отращивание пенисов самками книжных вшей

Японские учёные объяснили отращивание самками книжных вшей пенисовидных отростков, а самцами - женских половых органов. Такие трансформации обоснованы высокой конкуренцией и суровыми условиями выживания.
Учёные объяснили отращивание пенисов самками книжных вшей

Университет Хоккайдо опубликовал в Biology Letters исследование, посвящённое особенностям анатомии книжных вшей или насекомых-сеноедов. Самки рода Neotrogla научились выращивать пенисы до 15 процентов от длины тела. Самцы же обладают трубковидными женскими органами, однако ни те, ни другие зачастую не используются для размножения.

Спаривание у вшей длится по 40-70 часов. Самка добывает семенную жидкость из фаллосомы партнёра с помощью своей гиносомы. Чтобы понять, зачем насекомым это нужно, учёные проанализировали условия обитания сеноедов и их строение.

В японских пещерах очень трудно найти пищу и конкурировать с другими вшами, поэтому семенная жидкость выступает ценным источником энергии. Самки не могут ждать, пока самцы их оплодотворят, так что буквально поменялись с последними ролями. Такая же тенденция встречается у прочих насекомых, что живут в условиях с ограниченными ресурсами: водных жуков и плодовых мушек.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:16

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