Учёные объяснили отращивание пенисов самками книжных вшей





Университет Хоккайдо опубликовал в Biology Letters исследование, посвящённое особенностям анатомии книжных вшей или насекомых-сеноедов. Самки рода Neotrogla научились выращивать пенисы до 15 процентов от длины тела. Самцы же обладают трубковидными женскими органами, однако ни те, ни другие зачастую не используются для размножения.Спаривание у вшей длится по 40-70 часов. Самка добывает семенную жидкость из фаллосомы партнёра с помощью своей гиносомы. Чтобы понять, зачем насекомым это нужно, учёные проанализировали условия обитания сеноедов и их строение.В японских пещерах очень трудно найти пищу и конкурировать с другими вшами, поэтому семенная жидкость выступает ценным источником энергии. Самки не могут ждать, пока самцы их оплодотворят, так что буквально поменялись с последними ролями. Такая же тенденция встречается у прочих насекомых, что живут в условиях с ограниченными ресурсами: водных жуков и плодовых мушек.