В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери





В штате Миннесота, США 2-летнему мальчику провели пересадку сердца, так как у него врождённый дефект под названием гипопластический левый сердечный синдром. Заболевание подразумевает под собой неправильное развитие органа, либо одной его стороны, за счёт чего не происходит нормальный отток крови, а сам организм не насыщается кислородом. После оперативного вмешательства выяснилось, что у ребёнка отмерла толстая кишка, из-за чего медикаменты и препараты сильно воздействовали на почки, что и привело к их отказу. К удивлению многих, на роль донора подошла его родная мать. Женщина без раздумий согласилась на операцию, а пересаженная почка практически сразу же после имплантации прижилась в организме 2-летнего ребёнка.Как выяснилось, с рождения до семи месяцев мальчик уже перенёс две сложные операции на сердце, но перед третьей запланированной орган внезапно стал отказывать. В течение 146 дней малыш находился в больнице на жизнеобеспечении, пока не нашлось донорское сердце. Сейчас семья ребёнка надеется, что уже к рождественским праздникам они смогут забрать его домой.