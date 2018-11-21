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В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
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В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери

В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери, так как его органы отказали из-за чрезмерной нагрузки. Практически всю оставшуюся жизнь малыш проведёт на иммунодепрессантах, но врачи считают, что она сможет стать яркой и активной.

В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери


В штате Миннесота, США 2-летнему мальчику провели пересадку сердца, так как у него врождённый дефект под названием гипопластический левый сердечный синдром. Заболевание подразумевает под собой неправильное развитие органа, либо одной его стороны, за счёт чего не происходит нормальный отток крови, а сам организм не насыщается кислородом. После оперативного вмешательства выяснилось, что у ребёнка отмерла толстая кишка, из-за чего медикаменты и препараты сильно воздействовали на почки, что и привело к их отказу. К удивлению многих, на роль донора подошла его родная мать. Женщина без раздумий согласилась на операцию, а пересаженная почка практически сразу же после имплантации прижилась в организме 2-летнего ребёнка.

Как выяснилось, с рождения до семи месяцев мальчик уже перенёс две сложные операции на сердце, но перед третьей запланированной орган внезапно стал отказывать. В течение 146 дней малыш находился в больнице на жизнеобеспечении, пока не нашлось донорское сердце. Сейчас семья ребёнка надеется, что уже к рождественским праздникам они смогут забрать его домой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:49

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