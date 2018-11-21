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Нонна Гришаева рассказала об упущенной возможности познакомиться с Людмилой Гурченко

Популярная артистка и телеведущая Нонна Гришаева рассказала об упущенной возможности познакомиться со своим кумиром – легендарной актрисой Людмилой Гурченко. Также она высказала мнение, что их судьбы с Людмилой Марковной мистически похожи.
Нонна Гришаева рассказала об упущенной возможности познакомиться с Людмилой Гурченко

Нонна Гришаева вспомнила, как один раз за кулисами великая актриса прошла мимо нее, но в тот момент подойти и познакомиться ей не хватило духа, ведь для нее Людмила Гурченко казалась недосягаемой.

Артистка призналась, что видит мистическое сходство своей жизни и жизни легенды сцены. Они обе родились в Украине и приехали строить актерскую карьеру в столицу России, обе состояли в браках, за которыми последовали болезненные расставания с супругами. Также, по мнению Нонны Гришаевой, она, как и Людмила Гурченко, не сразу добилась всенародной популярности.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:27

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