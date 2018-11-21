Нонна Гришаева рассказала об упущенной возможности познакомиться с Людмилой Гурченко





Нонна Гришаева вспомнила, как один раз за кулисами великая актриса прошла мимо нее, но в тот момент подойти и познакомиться ей не хватило духа, ведь для нее Людмила Гурченко казалась недосягаемой.Артистка призналась, что видит мистическое сходство своей жизни и жизни легенды сцены. Они обе родились в Украине и приехали строить актерскую карьеру в столицу России, обе состояли в браках, за которыми последовали болезненные расставания с супругами. Также, по мнению Нонны Гришаевой, она, как и Людмила Гурченко, не сразу добилась всенародной популярности.