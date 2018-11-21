Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона учит наизусть книги





Три года дочке Бородиной и Курбана Омарова исполнится только 22 декабря, но девочка уже давно поражает пользователей своими умственными и артистическими способностями.Как призналась недавно Ксения, Тея запоминает книги, которые ей читают родители и няня, а затем рассказывает их наизусть.Помимо этого Тея уже научилась немного говорить на английском и рассказывать длинные стихи, а из детсада приносит маме подарки, сделанные своими руками.Не забыла рассказать Ксения и о своей старшей дочери Марусе, которой по ее словам сейчас тяжело в третьем классе, так как она отличница и мама не очень довольна, когда дочка приносит домой четверки.