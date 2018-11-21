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Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона учит наизусть книги

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина неустанно хвастается успехами своих детей и недавно рассказала, что ее почти 3-летняя Теона учит наизусть книги.

Три года дочке Бородиной и Курбана Омарова исполнится только 22 декабря, но девочка уже давно поражает пользователей своими умственными и артистическими способностями.

Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона учит наизусть книги

Как призналась недавно Ксения, Тея запоминает книги, которые ей читают родители и няня, а затем рассказывает их наизусть.

Помимо этого Тея уже научилась немного говорить на английском и рассказывать длинные стихи, а из детсада приносит маме подарки, сделанные своими руками.

Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона учит наизусть книги

Не забыла рассказать Ксения и о своей старшей дочери Марусе, которой по ее словам сейчас тяжело в третьем классе, так как она отличница и мама не очень довольна, когда дочка приносит домой четверки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:24

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