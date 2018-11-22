«Сантиметры не помеха»: ТОП-5 знаменитых пар с огромной разницей в росте

мы решили отдать звезде баскетбола Шакилу О'Нилу и его бывшей избраннице Никки Александер. Его рост составляет 2,16 метра, а экс-невесты – 1,57 метра. В своё время Никки победила в реалити-шоу и получила выигрыш в четверть миллиона долларов. Состояние же баскетболиста оценивается четвертью миллиарда долларов.Пара повстречалась три года и даже готовилась к свадьбе, но в определённый момент приняла решение расстаться – и рост здесь явно не причём, просто, по всей видимости, они «не сошлись характерами».На– Владимир Кличко и его экс-возлюбленная Хейден Панеттьер. Роман украинского боксёра и американской актрисы продлился 7 лет, плодом любви стало появление на свет дочери Кайи Евдокии. Этим летом пара разорвала отношения, сумев остаться друзьями. Что касается роста, разница в нём у знаменитостей составляет 43 сантиметра, а в возрасте – 13 лет (спортсмен старше).в данном ТОПе числится за российским боксёром Николаем Валуевым. Его рост – 2,13 метра, а жены Галины Борисовны – 1,63 метра. Супруги счастливы в браке, они воспитывают троих детей. Старшему сыну Григорию в феврале будущего года исполнится 17 лет, младшему наследнику Сергею сейчас – 6 лет, а дочери Ирине – почти 12 лет.– самая высокая девушка в мире Элисани Сильва из Бразилии, сумевшая найти свою любовь, несмотря на рост в 2,06 метра. Сейчас ей 21 год, и уже на протяжении трёх лет она состоит в отношениях с Франсинальдо Карвалью, страшим её на 4 года и меньшим по росту на 43 сантиметра. Судя по всему, мужчина испытывает к девушке искренние чувства, понимая, что она подвержена некой форме гигантизма, возникшей вследствие появления опухоли в гипофизе, регулирующем рост. После того как в 15-летнем возрасте девочке была сделана операция по удалению новообразования, расти она перестала.По признанию Элисани, Франсинальдо привлёк её открытостью души и общительностью. По словам мужчины, его избранница является красивой девушкой и хорошим человеком, за свою ещё пока непродолжительную жизнь уже успевшей испытать много горя. Из-за издёвок сверстников она бросила учёбу в школе и решила строить модельную карьеру. Кроме того, болезнь сказывается на самочувствии, часто провоцируя мигрень и боли в суставах.ТОП-5 знаменитых пар с огромной разницей в росте отведена самому высокому в мире мужчине Султану Косену, фермеру из Турции, и его избраннице Мерве Дидо. Рост мужчины, достигший 2,5 метра, сказывался на общении с противоположным полом. «признавался Косен в рамках поездки в столицу Англии в 2009 году.Желание турецкого «Гулливера» исполнилось в 2013 году, когда он познакомился с девушкой из Сирии Мерве Дидо, которая моложе его на 10 лет. В том же году влюблённые узаконили свои отношения.