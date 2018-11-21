Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских способов накормить в детстве





Группа учёных из Королевского колледжа Лондона завершила своё масштабное исследование, объектами которого стали более 4500 пар близнецов, рождённых в период с 1994 по 1996 годы. Эксперты проанализировали имеющиеся записи и другие данные о режиме кормления детей, а также исследовали генетическую предрасположенность каждого из них к ожирению или чрезмерной худобе, сравнив с родительскими способами кормления в детстве. Оказалось, что в семьях, где рождались дети, склонные к полноте, режим питания наоборот предусматривал условия, подходящие для снижения массы тела, а детей с низким весом матери кормили так, чтобы его набрать.Подводя итоги своей работы, автор и руководитель исследования Саския Сельзам из Института психиатрии, психологии и нейронауки в Королевском колледже Лондона отмечает, что вес человека не зависит от способов родителей накормить его в детстве, так как семья, зная о предрасположенности ребёнка, наоборот кормила его таким образом, чтобы устранять проблему, а не усугублять. Полученные данные, как отметила Сельзам, станут основой для новых исследований, направленных на выявление истинной причины ожирения или недобора веса.