Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских способов накормить в детстве
Учёные из Королевского колледжа Лондона установили, что вес взрослого человека не зависит от родительских способов накормить его в детстве. Результаты нового исследования, обнародованные в журнале PLOS Genetics, опровергают устоявшееся мнение, что именно семья виновата в ожирении или чрезмерной худобе растущего.
Группа учёных из Королевского колледжа Лондона завершила своё масштабное исследование, объектами которого стали более 4500 пар близнецов, рождённых в период с 1994 по 1996 годы. Эксперты проанализировали имеющиеся записи и другие данные о режиме кормления детей, а также исследовали генетическую предрасположенность каждого из них к ожирению или чрезмерной худобе, сравнив с родительскими способами кормления в детстве. Оказалось, что в семьях, где рождались дети, склонные к полноте, режим питания наоборот предусматривал условия, подходящие для снижения массы тела, а детей с низким весом матери кормили так, чтобы его набрать.
Подводя итоги своей работы, автор и руководитель исследования Саския Сельзам из Института психиатрии, психологии и нейронауки в Королевском колледже Лондона отмечает, что вес человека не зависит от способов родителей накормить его в детстве, так как семья, зная о предрасположенности ребёнка, наоборот кормила его таким образом, чтобы устранять проблему, а не усугублять. Полученные данные, как отметила Сельзам, станут основой для новых исследований, направленных на выявление истинной причины ожирения или недобора веса.
Группа учёных из Королевского колледжа Лондона завершила своё масштабное исследование, объектами которого стали более 4500 пар близнецов, рождённых в период с 1994 по 1996 годы. Эксперты проанализировали имеющиеся записи и другие данные о режиме кормления детей, а также исследовали генетическую предрасположенность каждого из них к ожирению или чрезмерной худобе, сравнив с родительскими способами кормления в детстве. Оказалось, что в семьях, где рождались дети, склонные к полноте, режим питания наоборот предусматривал условия, подходящие для снижения массы тела, а детей с низким весом матери кормили так, чтобы его набрать.
Подводя итоги своей работы, автор и руководитель исследования Саския Сельзам из Института психиатрии, психологии и нейронауки в Королевском колледже Лондона отмечает, что вес человека не зависит от способов родителей накормить его в детстве, так как семья, зная о предрасположенности ребёнка, наоборот кормила его таким образом, чтобы устранять проблему, а не усугублять. Полученные данные, как отметила Сельзам, станут основой для новых исследований, направленных на выявление истинной причины ожирения или недобора веса.
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:36