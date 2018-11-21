В Курской области у села Жервонец столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль





В Курской области на автотрассе у населённого пункта Жервонец произошло лобовое столкновение, в которое попала "скорая помощь" и легковой автомобиль. Оба транспортных средства получили значительные разрушения моторного отсека, а у легковой машины разбита и передняя часть салона. Тем не менее, на данный момент никакой информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, двигалась ли медицинская "ГАЗель" на вызов или уже возвращалась в клинику. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД уже приступили к расследованию инцидента.Судя по всему, столкновение произошло вследствие вылета иномарки на встречную полосу. Водитель "скорой помощи" пытался увернуться от удара и уйти на правую свободную полосу, но не успел завершить манёвр. В настоящий момент специалисты устанавливают, что стало причиной вылета легкового автомобиля на противоположную полосу движения.