АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских способов накормить в детстве
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

В Курской области у села Жервонец столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль

Очевидцы передают об аварии, произошедшей у села Жервонец в Курской области. На загородной трассе столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль.
В Курской области у села Жервонец столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль

В Курской области на автотрассе у населённого пункта Жервонец произошло лобовое столкновение, в которое попала "скорая помощь" и легковой автомобиль. Оба транспортных средства получили значительные разрушения моторного отсека, а у легковой машины разбита и передняя часть салона. Тем не менее, на данный момент никакой информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, двигалась ли медицинская "ГАЗель" на вызов или уже возвращалась в клинику. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД уже приступили к расследованию инцидента.
В Курской области у села Жервонец столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль

Судя по всему, столкновение произошло вследствие вылета иномарки на встречную полосу. Водитель "скорой помощи" пытался увернуться от удара и уйти на правую свободную полосу, но не успел завершить манёвр. В настоящий момент специалисты устанавливают, что стало причиной вылета легкового автомобиля на противоположную полосу движения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилось фото той самой Кати, с которой
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Ученые: Просмотр телевизора более двух часов в
Виктория Боня постепенно превращается в Анастасию
В Германии эксперты обнаружили в самом дорогом
NASA представила непробиваемые шины будущего для
Саша Черно заявила, что больше не желает общаться
Ученые дали ряд советов по общению с трудными
В Курской области у села Жервонец столкнулись
Дмитрий Певцов показал фанатам в Instagram
В Германии водитель лишился прав через час после
Немецкие эксперты назвали страны с самым высоким
Загадочные полосы на Фобосе возникли из-за
Ученые перечислили профессии, провоцирующие
Ольга Бузова репетициями и режимом довела себя до
Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Александра Черно засветила свадебное платье
Поклонники перестали узнавать актера Джошуа
Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации
Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе
Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда
Просмотреть все новости