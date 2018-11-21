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Александра Черно засветила свадебное платье

Саша Черно засветила наряд, в котором появится на собственной свадьбе.

Как бы не издевались недоброжелатели над Александрой, девушка продолжает активно готовится к бракосочетанию.

Александра Черно засветила свадебное платье

На днях Черно и Иосиф Оганесян заявили, что уже определились с местом, где будет проходить торжество, а также составили список гостей. Кроме того, парочке все-таки удалось достичь согласия в вопросе развлекательной программы на свадьбе.

Сейчас же, как оказалось, будущие молодожены вовсю принялись подбирать наряды для самого важного в их жизни дня. Выяснилось, что этот вопрос для самой Александры стал довольно нелегким испытанием. А если хорошо изучить все посты Черно в ее личном микроблоге, то становится понятно, что трудности у девушки возникают буквально со всем.

Начиная от выбора туфлей и нижнего белья, заканчивая главным атрибутом каждой невесты – свадебным нарядом. Спасибо руководству реалити-шоу «Дом-2», эту проблему Черно уже удалось вычеркнуть из своего списка.

Александра Черно засветила свадебное платье

Несколько часов назад в Сети появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2», на котором запечатлено, как Александра примеряет подвенечное платье. Как можно увидеть на записи, пышнотелая невеста телестройки отдала предпочтение пышной юбке в пол жемчужного цвета с массивными жемчужинами.

Пока неизвестно, каким будет вверх свадебного платья, вполне вероятно, что целиком подвенечный наряд Александры будет показан в ближайшем эфире «Дома-2». Однако это не мешает телезрителям обсудить подвенечное одеяние Черно.

Некоторые поклонники телепроекта возмущены тем, что девушка отказалась от традиционного белого наряда, а кое-кто недоумевает, как можно было для свадьбы выбрать платье для выпускного вечера.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:51

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