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Ученые перечислили профессии, провоцирующие развитие рака легких

Ученые перечислили профессии, которые чаще всего приводят к появлению рака легких. Данное заболевание является одним из самых серьезных и распространенных видов онкологии.

Ученые перечислили профессии, провоцирующие развитие рака легких

Первыми в списке стали каменщики из-за воздействия кремнезема - материала, который используют в кирпичной кладке. Все профессии связанные с камнями, глиной и песком могут вызвать рак легких, поскольку в этих материалах найден диоксид кремния, который пагубно влияет на здоровье. Также не исключено, что у людей этих профессий могут появиться такие заболевания, как туберкулез, хронические обструктивные болезни легких и сердечная недостаточность.

Также к веществам, которые повышают риск развития рака легких, относятся асбест, угольные пары и мышьяк. По данным глубинного сейсмического зондирования, воздействие дизельных паров в течение нескольких лет может увеличить риск заболевания раком легких почти на 50%. Риск повышается практически на треть среди людей, которые проживают в районах с высоким уровнем азота оксидных газов.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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