Ученые перечислили профессии, провоцирующие развитие рака легких





Первыми в списке стали каменщики из-за воздействия кремнезема - материала, который используют в кирпичной кладке. Все профессии связанные с камнями, глиной и песком могут вызвать рак легких, поскольку в этих материалах найден диоксид кремния, который пагубно влияет на здоровье. Также не исключено, что у людей этих профессий могут появиться такие заболевания, как туберкулез, хронические обструктивные болезни легких и сердечная недостаточность.Также к веществам, которые повышают риск развития рака легких, относятся асбест, угольные пары и мышьяк. По данным глубинного сейсмического зондирования, воздействие дизельных паров в течение нескольких лет может увеличить риск заболевания раком легких почти на 50%. Риск повышается практически на треть среди людей, которые проживают в районах с высоким уровнем азота оксидных газов.