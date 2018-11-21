Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда ей не изменял
Алексею Купину все-таки удалось доказать Майе Донцовой свою правду.
Не так давно наш портал уже рассказывал о том, что на недавнишнем телешоу «Бородина против Бузовой» появилась бывшая участница телестройки Валерия Фрост, которая рассказала об измене Алексея Купина с ее лучшей подругой. Многие телезрители были уверены, что Майя Донцова поспешит отменить свадьбу, но оказалось, что девушка поверила своему возлюбленному.
А все из-за того, что Леша в подробностях рассказал Майе, как в тот вечер отдыхал в караоке вместе с участниками реалити-шоу «Дом-2», а также то, что на самом деле тогда познакомился с близкой подругой Валерии Фрост – Екатериной, но кроме приятельского общения его с девушкой ничего не связывает.
По словам Купина, Лера врет. Участник даже заявил, что готов сесть на детектор лжи, который докажет, что он никогда не изменял Майе.
Как оказалось, Майя поверила словам будущего супруга. Несколько часов назад Донцова разместила в личном микроблоге пост, в котором отметила, что ее мужчина ей верен и предан.
По словам Донцовой, Екатерина – близкая подруга Фрост, на самом деле является очередной поклонницей телепроекта «Дом-2», которая не только следит за всеми эфирами и участниками реалити, но и просто-таки мечтает о том, чтобы стать частью шоу.
Также Майя подозревает, что Катя влюблена в ее возлюбленного, поэтому пытается с помощью своей подруги, которая ранее уже находилась на телестройке, разрушить ее отношения и помешать их с Лешей свадьбе.
Не так давно наш портал уже рассказывал о том, что на недавнишнем телешоу «Бородина против Бузовой» появилась бывшая участница телестройки Валерия Фрост, которая рассказала об измене Алексея Купина с ее лучшей подругой. Многие телезрители были уверены, что Майя Донцова поспешит отменить свадьбу, но оказалось, что девушка поверила своему возлюбленному.
А все из-за того, что Леша в подробностях рассказал Майе, как в тот вечер отдыхал в караоке вместе с участниками реалити-шоу «Дом-2», а также то, что на самом деле тогда познакомился с близкой подругой Валерии Фрост – Екатериной, но кроме приятельского общения его с девушкой ничего не связывает.
По словам Купина, Лера врет. Участник даже заявил, что готов сесть на детектор лжи, который докажет, что он никогда не изменял Майе.
«Люблю только одну. Верен я только ей. Моя Маюша самая лучшая» - написал Алексей у себя на страничке в Instagram.
Как оказалось, Майя поверила словам будущего супруга. Несколько часов назад Донцова разместила в личном микроблоге пост, в котором отметила, что ее мужчина ей верен и предан.
«Леша никогда мне не изменял! Мой мужчина мне верен и предан» - написала Майя.
По словам Донцовой, Екатерина – близкая подруга Фрост, на самом деле является очередной поклонницей телепроекта «Дом-2», которая не только следит за всеми эфирами и участниками реалити, но и просто-таки мечтает о том, чтобы стать частью шоу.
Также Майя подозревает, что Катя влюблена в ее возлюбленного, поэтому пытается с помощью своей подруги, которая ранее уже находилась на телестройке, разрушить ее отношения и помешать их с Лешей свадьбе.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24