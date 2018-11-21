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Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда ей не изменял

Алексею Купину все-таки удалось доказать Майе Донцовой свою правду.

Не так давно наш портал уже рассказывал о том, что на недавнишнем телешоу «Бородина против Бузовой» появилась бывшая участница телестройки Валерия Фрост, которая рассказала об измене Алексея Купина с ее лучшей подругой. Многие телезрители были уверены, что Майя Донцова поспешит отменить свадьбу, но оказалось, что девушка поверила своему возлюбленному.

Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда ей не изменял

А все из-за того, что Леша в подробностях рассказал Майе, как в тот вечер отдыхал в караоке вместе с участниками реалити-шоу «Дом-2», а также то, что на самом деле тогда познакомился с близкой подругой Валерии Фрост – Екатериной, но кроме приятельского общения его с девушкой ничего не связывает.

По словам Купина, Лера врет. Участник даже заявил, что готов сесть на детектор лжи, который докажет, что он никогда не изменял Майе.

«Люблю только одну. Верен я только ей. Моя Маюша самая лучшая» - написал Алексей у себя на страничке в Instagram.

Как оказалось, Майя поверила словам будущего супруга. Несколько часов назад Донцова разместила в личном микроблоге пост, в котором отметила, что ее мужчина ей верен и предан.

Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда ей не изменял

«Леша никогда мне не изменял! Мой мужчина мне верен и предан» - написала Майя.

По словам Донцовой, Екатерина – близкая подруга Фрост, на самом деле является очередной поклонницей телепроекта «Дом-2», которая не только следит за всеми эфирами и участниками реалити, но и просто-таки мечтает о том, чтобы стать частью шоу.

Также Майя подозревает, что Катя влюблена в ее возлюбленного, поэтому пытается с помощью своей подруги, которая ранее уже находилась на телестройке, разрушить ее отношения и помешать их с Лешей свадьбе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24

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