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Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации из-за ограбления дома Андрея Бельянинова

Знаменитая Алла Пугачева оказалась втянута в неприятную ситуацию. Это связано с ограбления дома высокопоставленного чиновника Андрея Бельянинова.

Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации из-за ограбления дома Андрея Бельянинова

В конце октября стало известно об ограблении дома Андрея Бельянинова. Грабитель вынес коллекционные монеты с ликом Николая II, стоящими примерно 1,5 миллиона рублей, около 10 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Правоохранительные органы быстро вышли на след преступника, которым оказался сын личной портнихи Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации из-за ограбления дома Андрея Бельянинова

Также сообщается, что еще будучи курсантом сын личной портнихи Примадонны с подельником обокрали подмосковный санаторий, хранилище инвестиционной компании и меховое ателье. А самыми громкими их преступлениями стало хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки, а также вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, оттуда преступники вынесены бесценные скрипки Штайнера и Страдивари.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:40

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