Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой Леры Фрост

«У моей подруги Катерины было «волшебство» с Лешей. После всей ситуации, которая произошла ночью между ними, она спросила Лешу, изменял ли он Майе до этого. Купин ответил, что это случилось впервые.. Я рассказала, как было, а там пусть разбираются сами» - заявляет Валерия Фрост.

«Уверена, Майя на все это снова закроет глаза, потому что у нее выхода другого нет» - подчеркнула экс-избранница Захара Саленко.

Как стало известно, Алексей изменил своей будущей супруге Майе с близкой подругой бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Валерией Фрост.Не секрет, что Донцова очень долго пыталась затащить Купина под венец. Парочка не так давно объявила о том, что уже в конце этого года они станут официально мужем и женой. А в посольстве Сейшельских островов была даже назначена дата бракосочетания участников телестройки «Дом-2».И все бы у Алексея и Майи продолжалось хорошо, если бы не болтливая Валерия Фрост. Дело в том, что бывшая возлюбленная Захара Саленко решила нанести давней сопернице сокрушительный удар.Валерия появилась в студии телешоу «Бородина против Бузовой» и заявила, что образец верности и преданности на самом деле изменял своей возлюбленной, и ни с кем-нибудь, а с ее лучшей подругой.К слову бывшая участница «Дома-2» убеждена, что Майя Донцова не поверит ей, а в очередной раз наивно доверится избраннику, так как очень сильно любит парня. Также Фрост добавила, что не понимает, как можно закрывать глаза на измены и предательство со стороны будущего супруга только из-за того, что девушка боится остаться незамужней.