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Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой Леры Фрост

В Сети появилась информация о том, что свадьба Алексея Купина и Майи Донцовой может не состояться.

Как стало известно, Алексей изменил своей будущей супруге Майе с близкой подругой бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Валерией Фрост.

Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой Леры Фрост

Не секрет, что Донцова очень долго пыталась затащить Купина под венец. Парочка не так давно объявила о том, что уже в конце этого года они станут официально мужем и женой. А в посольстве Сейшельских островов была даже назначена дата бракосочетания участников телестройки «Дом-2».

И все бы у Алексея и Майи продолжалось хорошо, если бы не болтливая Валерия Фрост. Дело в том, что бывшая возлюбленная Захара Саленко решила нанести давней сопернице сокрушительный удар.

Валерия появилась в студии телешоу «Бородина против Бузовой» и заявила, что образец верности и преданности на самом деле изменял своей возлюбленной, и ни с кем-нибудь, а с ее лучшей подругой.

Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой Леры Фрост

«У моей подруги Катерины было «волшебство» с Лешей. После всей ситуации, которая произошла ночью между ними, она спросила Лешу, изменял ли он Майе до этого. Купин ответил, что это случилось впервые.. Я рассказала, как было, а там пусть разбираются сами» - заявляет Валерия Фрост.

К слову бывшая участница «Дома-2» убеждена, что Майя Донцова не поверит ей, а в очередной раз наивно доверится избраннику, так как очень сильно любит парня. Также Фрост добавила, что не понимает, как можно закрывать глаза на измены и предательство со стороны будущего супруга только из-за того, что девушка боится остаться незамужней.

«Уверена, Майя на все это снова закроет глаза, потому что у нее выхода другого нет» - подчеркнула экс-избранница Захара Саленко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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