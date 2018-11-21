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Алёна Рапунцель снялась обнаженной для обложки журнала Дом-2

Сестра Ольги Рапунцель - Алёна сегодня главный претендент на победу в конкурсе Дома-2 - «Человек Года 2018».

Напомним, Алёна беременна от ещё одного участника проекта Ильи Яббарова и уже скоро родит на свет мальчика.

Алёна Рапунцель снялась обнаженной для обложки журнала Дом-2

С будущим отцом её ребёнка девушка не поддерживает никаких отношений, чем заслужила жалость и сострадание всех участников телестройки, которые явно тянут её к победе.

До родов осталось всего пару-тройку месяцев и живот Алены серьёзно увеличился в размерах. Правда, всё это не мешает ей перед камерой позировать в весьма откровенном виде. И вот для декабрьского выпуска журнала "Дом-2" Рапа-младшая смело обнажилась и показала всем округлившийся животик.

Кое-кто из болельщиков телепроекта счёл эту фотографию весьма откровенной, ведь Алёна вскоре должна родить, а такие снимки лишь компрометируют будущую мамочку. Правда, многие уверены, что в беременной женщине всё прекрасно и Алёне нечего стыдиться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:59

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