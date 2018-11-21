Алёна Рапунцель снялась обнаженной для обложки журнала Дом-2
Сестра Ольги Рапунцель - Алёна сегодня главный претендент на победу в конкурсе Дома-2 - «Человек Года 2018».
Напомним, Алёна беременна от ещё одного участника проекта Ильи Яббарова и уже скоро родит на свет мальчика.
С будущим отцом её ребёнка девушка не поддерживает никаких отношений, чем заслужила жалость и сострадание всех участников телестройки, которые явно тянут её к победе.
До родов осталось всего пару-тройку месяцев и живот Алены серьёзно увеличился в размерах. Правда, всё это не мешает ей перед камерой позировать в весьма откровенном виде. И вот для декабрьского выпуска журнала "Дом-2" Рапа-младшая смело обнажилась и показала всем округлившийся животик.
Кое-кто из болельщиков телепроекта счёл эту фотографию весьма откровенной, ведь Алёна вскоре должна родить, а такие снимки лишь компрометируют будущую мамочку. Правда, многие уверены, что в беременной женщине всё прекрасно и Алёне нечего стыдиться.
Напомним, Алёна беременна от ещё одного участника проекта Ильи Яббарова и уже скоро родит на свет мальчика.
С будущим отцом её ребёнка девушка не поддерживает никаких отношений, чем заслужила жалость и сострадание всех участников телестройки, которые явно тянут её к победе.
До родов осталось всего пару-тройку месяцев и живот Алены серьёзно увеличился в размерах. Правда, всё это не мешает ей перед камерой позировать в весьма откровенном виде. И вот для декабрьского выпуска журнала "Дом-2" Рапа-младшая смело обнажилась и показала всем округлившийся животик.
Кое-кто из болельщиков телепроекта счёл эту фотографию весьма откровенной, ведь Алёна вскоре должна родить, а такие снимки лишь компрометируют будущую мамочку. Правда, многие уверены, что в беременной женщине всё прекрасно и Алёне нечего стыдиться.