Егор Крид рассказал об успехе в США и эмоциональном моменте на концерте в Калифорнии

Егор Крид продемонстрировал для своих фанатов ролик, снятый на концерте в Калифорнии. Музыкант выразил свою огромную признательность почитателям из США, которые растрогали его до глубины души. Посетители выступления после его окончания в течение двум минут аплодировали артисту, а затем начали скандировать его имя. Это момент стал самым эмоциональным для знаменитости. Осознание большого успеха, которого удалось добиться на сцене, на которой выступали самые именитые звёзды мирового шоу-бизнеса, дорогого стоит. Исполнитель поблагодарил всех почитателей за столь тёплый приём и выразил удивление, он не мог подумать, что удастся собирать полные залы в далёкой стране.Подписчики поддержали кумира и поблагодарили его за скромность. Они отметили, что хозяин аккаунта является одной из самых ярких звезд России, но не теряет дистанцию с публикой. За считанные минуты публикация начала набирать популярность и одобрительные лайки.