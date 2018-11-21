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Егор Крид рассказал об успехе в США и эмоциональном моменте на концерте в Калифорнии

Егор Крид на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовал видео с концерта в Калифорнии. Певец рассказал о творческом успехе в США и самом эмоциональном моменте на выступлении в Лос-Анджелесе.
Егор Крид рассказал об успехе в США и эмоциональном моменте на концерте в Калифорнии


Егор Крид продемонстрировал для своих фанатов ролик, снятый на концерте в Калифорнии. Музыкант выразил свою огромную признательность почитателям из США, которые растрогали его до глубины души. Посетители выступления после его окончания в течение двум минут аплодировали артисту, а затем начали скандировать его имя. Это момент стал самым эмоциональным для знаменитости. Осознание большого успеха, которого удалось добиться на сцене, на которой выступали самые именитые звёзды мирового шоу-бизнеса, дорогого стоит. Исполнитель поблагодарил всех почитателей за столь тёплый приём и выразил удивление, он не мог подумать, что удастся собирать полные залы в далёкой стране.

Подписчики поддержали кумира и поблагодарили его за скромность. Они отметили, что хозяин аккаунта является одной из самых ярких звезд России, но не теряет дистанцию с публикой. За считанные минуты публикация начала набирать популярность и одобрительные лайки.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:41

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