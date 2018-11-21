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Глеб Самойлов: Группа “Агата Кристи” распалась из-за любви к одной девушке

Глеб Самойлов после длительного молчания решил озвучить журналистам правду о распаде группы “Агата Кристи”. Оказалось, что причиной стала любовь музыкантов к одной девушке.
Глеб Самойлов: Группа “Агата Кристи” распалась из-за любви к одной девушке

Знаменитость отметил, что не хочет вдаваться в подробности, но тогда он вместе с братом Вадимом долго скрывали свои чувства, так как уже были женаты. Возникшая ситуация стала причиной распада группы, а также она не связана с периодом взросления, о котором Глеб Самойлов любил говорить раньше.

Также музыкант рассказал, что всегда боялся сидеть на сцене с гитарой в начале творческого пути. Он до сих пор не может преодолеть это чувство, несмотря на прошедшее время.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:07

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