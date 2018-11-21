Глеб Самойлов: Группа “Агата Кристи” распалась из-за любви к одной девушке





Знаменитость отметил, что не хочет вдаваться в подробности, но тогда он вместе с братом Вадимом долго скрывали свои чувства, так как уже были женаты. Возникшая ситуация стала причиной распада группы, а также она не связана с периодом взросления, о котором Глеб Самойлов любил говорить раньше.Также музыкант рассказал, что всегда боялся сидеть на сцене с гитарой в начале творческого пути. Он до сих пор не может преодолеть это чувство, несмотря на прошедшее время.