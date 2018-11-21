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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчина на ВПП

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины на ВПП. Пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу и на него при рулении на взлет наехал самолет.
В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчина на ВПП


Инцидент произошел 20 ноября около 20:10 по московскому времени. По словам директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, мужчину задела стойка самолета, следовавшего рейсом Москва — Афины. Она отметила, что диспетчеры получили от пилотов сообщение о столкновении на ВПП с посторонним предметом. Позже на полосе было найдено тело, одежда и личные вещи погибшего.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Личность мужчины установлена. По неофициальной информации, им оказался 25-летний гражданин Армении, который летел из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве. В прокуратуре намерены проверить соблюдение требований законодательства в сфере транспортной и авиационной безопасности.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:42

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