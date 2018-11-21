В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчина на ВПП





Инцидент произошел 20 ноября около 20:10 по московскому времени. По словам директора по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой, мужчину задела стойка самолета, следовавшего рейсом Москва — Афины. Она отметила, что диспетчеры получили от пилотов сообщение о столкновении на ВПП с посторонним предметом. Позже на полосе было найдено тело, одежда и личные вещи погибшего.На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Личность мужчины установлена. По неофициальной информации, им оказался 25-летний гражданин Армении, который летел из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве. В прокуратуре намерены проверить соблюдение требований законодательства в сфере транспортной и авиационной безопасности.