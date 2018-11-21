Ученые дали несколько советов, как сохранить здоровье при резком похолодании





Терапевты отмечают, что такой резкий перепад температур может сказаться на самочувствии многих пациентов. В первую очередь страдают те люди, которые являются метеочувствительными. По словам врачей, самое опасное явление – это резкий переход к морозной погоде с плюсовых показателей. Такая погода сказывается на людях, у которых есть проблемы с сосудами мозга и с шейной областью. Также похолодание может принести вред пациентам, которые недавно перенесли инсульт или инфаркт.В основном больные жалуются при резком перепаде температур на боли в суставах, плохой сон, головную боль, дисбаланс артериального давления, снижение иммунитета. Поэтому терапевт советует метеочувствительным людям снизить умственные и физические нагрузки, а также меньше проводить время за компьютером. Кроме этого, в пищу следует меньше употреблять соли, что позволит снизить нагрузку на сосуды в организме и уменьшит вероятность отечности. Рекомендуется больше употреблять в пищу легких киселей, компотов из сухофруктов и снизить количество жирной пищи.Особое внимание следует уделить ногам, чтобы они не подвергались давлению и повышенному напряжению. Поэтому в течение дня нужно прилечь и положить нижние конечности на подушку. В идеале – подремать хотя бы 30 минут. При обострении плохого самочувствия из-за резкой смены погоды можно принять теплый душ, выпить кроворазжижающие препараты или витамины.