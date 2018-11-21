Ученые назвали семь самых полезных свойств воды с лимоном
После проведения многочисленных исследований ученые назвали семь самых полезных свойств воды с лимоном. Специалисты советуют употреблять этот ценный для организма напиток ежедневно.
Самое первое преимущество употребления лимонной воды в том, что это отличный источник витамина С. Первичный антиоксидант, содержащийся в цитрусовых, защищает клетки организма от свободных радикалов. Поэтому употребление воды с лимоном способствует снижению артериального давления и продолжительности простудных заболеваний.
Ученые советуют ежедневно выпивать людям до 3-4 литров воды. Но не все любят обычный вкус этой полезной жидкости, поэтому лимон может спасти ситуацию. Также лимонная вода защищает кожу от возникновения морщин. Согласно последним исследованиям, витамин С замедляет процессы старения в организме.
Еще одно полезное свойство воды с лимоном – это нейтрализация неприятных запахов. Этот напиток прекрасно освежает дыхание. Также лимонная вода помогает в похудении. Ученые проводили эксперимент на лабораторных грызунах и оказалось, что полифенолы антиоксиданты, которые содержаться в лимонах, значительно сокращают объемы лишнего веса. Из этого открытия следует, что этот фрукт помогает пищеварению и предотвращает возникновение запоров.
Вода с лимоном предотвращает образование камней в почках. Поэтому ученые советуют пациентам, страдающим от мочекаменной болезни, употреблять в пищу цитрусовую кислоту.
Самое первое преимущество употребления лимонной воды в том, что это отличный источник витамина С. Первичный антиоксидант, содержащийся в цитрусовых, защищает клетки организма от свободных радикалов. Поэтому употребление воды с лимоном способствует снижению артериального давления и продолжительности простудных заболеваний.
Ученые советуют ежедневно выпивать людям до 3-4 литров воды. Но не все любят обычный вкус этой полезной жидкости, поэтому лимон может спасти ситуацию. Также лимонная вода защищает кожу от возникновения морщин. Согласно последним исследованиям, витамин С замедляет процессы старения в организме.
Еще одно полезное свойство воды с лимоном – это нейтрализация неприятных запахов. Этот напиток прекрасно освежает дыхание. Также лимонная вода помогает в похудении. Ученые проводили эксперимент на лабораторных грызунах и оказалось, что полифенолы антиоксиданты, которые содержаться в лимонах, значительно сокращают объемы лишнего веса. Из этого открытия следует, что этот фрукт помогает пищеварению и предотвращает возникновение запоров.
Вода с лимоном предотвращает образование камней в почках. Поэтому ученые советуют пациентам, страдающим от мочекаменной болезни, употреблять в пищу цитрусовую кислоту.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00