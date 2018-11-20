Дроны признаны безопасным средством перевозки органов для трансплантации





Как рассказал доктор Джозеф Скалеа (Joseph Scalea) из Медицинского центра Мэрилендского университета (Балтимор), в ходе исследования с помощью дрона на расстояние 4,8 км доставили донорскую почку. После этого орган сравнили по состоянию до и после полета, в результате не выявив его повреждений и признав пригодным для дальнейшей трансплантации.В будущем использование этого способа доставки может значительно повысить качество предоставляемых медицинских услуг, так как орган, найденный для пересадки пациенту, требует скорейшей его доставки к месту проведения операции. Чем скорее операция будет проведена, тем лучше. Чем меньше орган проведет времени вне тела носителя, тем лучше он будет работать. Для исследования специалисты воспользовались беспилотником модели DJI Matrice 600 Pro. Сравнение проводилось с самолетом, оснащенным турбовинтовым мотором King Air.