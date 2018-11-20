Найдена связь между депрессией и аритмией





Как информирует Medical Xpress, связью двух заболеваний заинтересовался Орхусский университет Дании. В исследовании принимали участие 785 добровольцев, которые с 2000-го по 2013-й лечились антидепрессантами. Задачей учёных было дать оценку риску возникновения аритмии и сердечно-сосудистых болезней.Научные специалисты собирали данные за месяц до начала приёма медикаментов, за первый месяц лечения, а также за 2-6 месяцы. Медики отмечают, что фибрилляция предсердий встречается у одного из четырёх американцев и европейцев.В 20-30 процентах аритмия заканчивается инсультом, характеризуясь болью в груди, головокружением, переутомлением и тяжестью дыхания. Исследование Орхусского университета показало, что во время депрессии в 7,65 раз повышается вероятность развития проблем с сердцем.В первый месяц лечения показатель снижается до 3,18 раз. После 2-6 месяцев приёма лекарств риск аритмии равен 1,37 разу, а после полугода и года лечения - 1,11 разу.