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Найдена связь между депрессией и аритмией

Датскими учёными найдена связь между депрессией и аритмией, вызывающей раннюю смертность. При приёме антидепрессантов риск сердечных заболеваний уменьшается.

Найдена связь между депрессией и аритмией

Как информирует Medical Xpress, связью двух заболеваний заинтересовался Орхусский университет Дании. В исследовании принимали участие 785 добровольцев, которые с 2000-го по 2013-й лечились антидепрессантами. Задачей учёных было дать оценку риску возникновения аритмии и сердечно-сосудистых болезней.

Научные специалисты собирали данные за месяц до начала приёма медикаментов, за первый месяц лечения, а также за 2-6 месяцы. Медики отмечают, что фибрилляция предсердий встречается у одного из четырёх американцев и европейцев.

В 20-30 процентах аритмия заканчивается инсультом, характеризуясь болью в груди, головокружением, переутомлением и тяжестью дыхания. Исследование Орхусского университета показало, что во время депрессии в 7,65 раз повышается вероятность развития проблем с сердцем.

В первый месяц лечения показатель снижается до 3,18 раз. После 2-6 месяцев приёма лекарств риск аритмии равен 1,37 разу, а после полугода и года лечения - 1,11 разу.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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