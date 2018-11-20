Счетчики в душе заставляют постояльцев отелей экономить энергию





Группой были выбраны 6 отелей. На душевые лейки в 256 номерах установили счетчики воды, а также энергопотребления. При этом людей, останавливающихся в данных номерах, не предупреждали про наличие счетчиков. В свою очередь часть устройств показывала, какое количество энергии затрачивается на подогрев воды, а также ее объем. А вот другая часть устройств показывала температуру воды. Стоит отметить, что сбор информации проводили в период февраля – апреля 2016 года. За данный период душевыми лейками, оснащёнными счетчиками, воспользовались примерно 19 000 раз. Исследователи увидели отличия в применении душа с различными счетчиками. Пользователи отелей, видевшие объем затраченной воды, а также количество энергии, затрачиваемой на ее подогрев, в итоге расходовали её на 11,4 процента меньше, чем постояльцы, видевшие только температуру воды.Исследовательской группой был сделан вывод, что в случае данной экономии отели смогут отбить за 2,2 года стоимость одного счетчика. Это намного быстрее, чем окупать вложения в энергоэффективность. Группа британских и американских исследователей в США раньше установила, что люди более бережно экономят энергию, если знают, что соседи поступают аналогично.