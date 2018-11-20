АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Астероиды вблизи Нептуна рассказали об эволюции Солнечной системы

Учёный Дэвид Джуитт из Калифорнийского университета, изучая закономерности цветовой гаммы астероидов вблизи Нептуна, выяснил факты происхождения и эволюции Солнечной системы.

Астероиды вблизи Нептуна рассказали об эволюции Солнечной системы

Ранее предполагали, что группа астероидов вблизи Нептуна произошла от другой группы небесных тел, называемых поясом Копейра. Исследования Дэвида Джуитта показали, что две эти группы астероидов имеют абсолютно разные цвета. Результат изучения цветов астероидов Нептуна и Юпитера показал их идентичность. Соответственно, объекты, находящиеся возле этих планет, были захвачены из общего источника. Другой вариант предполагает идентичный процесс модификации их поверхностей.

Исследователь предположил возможное столкновение астероидов в прошлом, впоследствии изменившее их цвет. Но, учитывая малую скорость воздействия, эта версия маловероятна. Учёный продолжит наблюдение за группами небесных тел с помощью 8,4-метрового телескопа LSST.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Индонезии на берегу нашли кита с сотней
В Великобритании после аварии на АЭС
Азиза рассказала, как потеряла ребенка после
Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании
Счетчики в душе заставляют постояльцев отелей
Алеся Кафельникова показала в Instagram отрывок
Дану Борисову возмутило поведение вдовы и дочери
Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии
Астероиды вблизи Нептуна рассказали об эволюции
Ученые создали устройство для полного
Услуги "Аэрофлота" можно будет оплачивать через
Мария Машкова поделилась редким снимком своей мамы
Сотрудники Apple наглядно показали, чем iPad Pro
Пользователи Сети нашли секретную функцию в
Samsung готовит к презентации флагманские
Натали на детском снимке перепутали с Аллой
Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой
В Германии старые дизельные авто попали под запрет
Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала
Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник
Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей
Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи
Хоккеиста Александра Радулова застали за
Политик объяснил, почему в США не хотят видеть во
Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с
Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые
В интернет-магазине Huawei началась акция в честь
Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на
Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову
Просмотреть все новости