Астероиды вблизи Нептуна рассказали об эволюции Солнечной системы





Ранее предполагали, что группа астероидов вблизи Нептуна произошла от другой группы небесных тел, называемых поясом Копейра. Исследования Дэвида Джуитта показали, что две эти группы астероидов имеют абсолютно разные цвета. Результат изучения цветов астероидов Нептуна и Юпитера показал их идентичность. Соответственно, объекты, находящиеся возле этих планет, были захвачены из общего источника. Другой вариант предполагает идентичный процесс модификации их поверхностей.Исследователь предположил возможное столкновение астероидов в прошлом, впоследствии изменившее их цвет. Но, учитывая малую скорость воздействия, эта версия маловероятна. Учёный продолжит наблюдение за группами небесных тел с помощью 8,4-метрового телескопа LSST.