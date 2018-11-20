В Германии старые дизельные авто попали под запрет





В результате старым автомобилям с дизельными двигателями будет воспрещено передвигаться по автобанам, проходящим по некоторым городам. Запрет вступает в силу в следующем году – с 1 июля ограничение будет действовать для машин ниже Евро-5, а с сентября 2020 года для автомобилей ниже Евро-6.Автопроизводители, успевшие почувствовать на себе первые последствия от запрета, выступают против ограничений. К тому же свой протест относительно нововведения выражают и обычные автомобилисты, у которых нет желания и средств на приобретение нового автомобиля, а также их поддерживают чиновники. На поддержку автолюбителей, желающих купить новый автомобиль вместо старого дизельного, немецким властям придётся выделять субсидии.