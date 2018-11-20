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В Германии старые дизельные авто попали под запрет

В Германии по автобанам ограничено движение старых автомобилей с дизельными двигателями. Согласно судебному решению, городские мэрии могут запрещать въезд транспортных средств со стандартами ниже Евро-5.

В Германии старые дизельные авто попали под запрет

В результате старым автомобилям с дизельными двигателями будет воспрещено передвигаться по автобанам, проходящим по некоторым городам. Запрет вступает в силу в следующем году – с 1 июля ограничение будет действовать для машин ниже Евро-5, а с сентября 2020 года для автомобилей ниже Евро-6.

Автопроизводители, успевшие почувствовать на себе первые последствия от запрета, выступают против ограничений. К тому же свой протест относительно нововведения выражают и обычные автомобилисты, у которых нет желания и средств на приобретение нового автомобиля, а также их поддерживают чиновники. На поддержку автолюбителей, желающих купить новый автомобиль вместо старого дизельного, немецким властям придётся выделять субсидии.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:30

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