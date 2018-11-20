Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного пузыря
Недавно популярная певица Анита Цой перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Она рассказала это в эфире программы Елены Малышевой, успокоив поклонников, что чувствует себя уже достаточно хорошо.
Певицу рассказала, что была госпитализирована после концерта в Краснодарском крае из-за серьёзной боли в боку. Сначала она попала в краснодарскую больницу, потом на самолёте была доставлена в Боткинскую больницу Москвы, где и провели оперативное вмешательство. Врачам во избежание больших осложнений пришлось удалить певице жёлчный пузырь.
Елена Малышева заметила, что проблемы с жёлчным пузырем довольно частое явление у женщин старше сорока лет, имеющих избыточный вес, либо у тех, кто часто изнурял себя различными диетами. Она дала артистке рекомендации по правильному питанию в постоперационный период, а всем остальным посоветовала с большим вниманием относится к своему здоровью.
Певицу рассказала, что была госпитализирована после концерта в Краснодарском крае из-за серьёзной боли в боку. Сначала она попала в краснодарскую больницу, потом на самолёте была доставлена в Боткинскую больницу Москвы, где и провели оперативное вмешательство. Врачам во избежание больших осложнений пришлось удалить певице жёлчный пузырь.
Елена Малышева заметила, что проблемы с жёлчным пузырем довольно частое явление у женщин старше сорока лет, имеющих избыточный вес, либо у тех, кто часто изнурял себя различными диетами. Она дала артистке рекомендации по правильному питанию в постоперационный период, а всем остальным посоветовала с большим вниманием относится к своему здоровью.