Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного пузыря





Певицу рассказала, что была госпитализирована после концерта в Краснодарском крае из-за серьёзной боли в боку. Сначала она попала в краснодарскую больницу, потом на самолёте была доставлена в Боткинскую больницу Москвы, где и провели оперативное вмешательство. Врачам во избежание больших осложнений пришлось удалить певице жёлчный пузырь.Елена Малышева заметила, что проблемы с жёлчным пузырем довольно частое явление у женщин старше сорока лет, имеющих избыточный вес, либо у тех, кто часто изнурял себя различными диетами. Она дала артистке рекомендации по правильному питанию в постоперационный период, а всем остальным посоветовала с большим вниманием относится к своему здоровью.