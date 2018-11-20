В Госдуме назвали "позорищем" ток-шоу Малахова, Борисова и Шепелева





Вадим Манукян говорит, пора полностью отказаться от скандальных шоу на центральных каналах, потому что передачи, транслируемые на них должны быть визиткой страны, а не тем, во что их превращают подобные эфиры. Эксперт уверен, телеканалы должны больше показывать детских и познавательных программ, духовно обогащая зрителей.Его комментарий относился к информации, что на шоу Малахова за год почти полностью поменялся состав сотрудников и в связи с критикой зрителей относительно серии программ, посвящённых Гогену Солнцеву и его пожилой супруге. Зрители остро отреагировали на драку до крови в прямом эфире, а некоторые решили написать петицию запретить программу Малахова и ей подобные скандальные шоу.