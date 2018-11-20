Эксперт рассказал о потерях Украины после запуска "Турецкого потока"
Леонид Униговский, который является гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", поделился мнением по поводу того, что потеряет Украина после запуска "Турецкого потока". Эксперт считает, что при запуске газопровода транзит газа через Украину станет меньше на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Как сообщает портал Nation News, Леонид Униговский сообщил, что теперь Киеву нужно не допустить строительства "Турецкого потока", поскольку это может привести к сокращению объемов перекачки газа в Европу через Украину. Также гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" призвал привлечь иностранцев к участию в управлении ГТС, ведь Киеву будет трудно заставить "Газпром" сохранить объемы прокачки газа через гидротехническое сооружение без европейских партнеров.
Финансовый аналитик Андрей Кипрович прокомментировал прогнозы Леонид Униговского. Он считает, что сейчас Украина будет говорить, что строительство газопровода проходит плохо, но это все входит в общую антироссийскую риторику.
Как сообщает портал Nation News, Леонид Униговский сообщил, что теперь Киеву нужно не допустить строительства "Турецкого потока", поскольку это может привести к сокращению объемов перекачки газа в Европу через Украину. Также гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" призвал привлечь иностранцев к участию в управлении ГТС, ведь Киеву будет трудно заставить "Газпром" сохранить объемы прокачки газа через гидротехническое сооружение без европейских партнеров.
Финансовый аналитик Андрей Кипрович прокомментировал прогнозы Леонид Униговского. Он считает, что сейчас Украина будет говорить, что строительство газопровода проходит плохо, но это все входит в общую антироссийскую риторику.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:29