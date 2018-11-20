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Беременная жена Хабенского станцевала на сцене МХТ на каблуках

Беременная супруга Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, станцевала на сцене МХТ на каблуках. Знаменитость исполнила для театральных педагогов песню в составе пародийного ансамбля "Сладкий мёд".

Беременная жена Хабенского станцевала на сцене МХТ на каблуках

Несмотря на поздний срок беременности, жена Хабенского, которая вскоре подарит ему второго ребёнка, не смогла не поучаствовать в праздновании юбилея Школы-студии имени Чехова. К 75-летию МХТ выпускники, получившие широкую известность в российском шоубизнесе, подготовили юмористические номера, в которых вспомнили любимых преподавателей и наиболее успешных учеников.

Для своего выступления Литвинова встала на каблуки, а большой живот спрятала за нарядным платьем с высоким поясом. Беременность не помешала актрисе зажигательно танцевать вместе с группой.

На празднике присутствовали также Паулина Андреева с мужем Фёдором Бондарчуком. Картонный двойник артистки появился в номере Андрея Бурковского, который взял с собой манекены и других знаменитых выпускниц, рассмешив публику. На сцену вышел также Владимир Машков, а Евгений Миронов и Валентин Гафт записали для МХТ видеообращения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:10

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