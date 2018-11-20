Беременная жена Хабенского станцевала на сцене МХТ на каблуках

Несмотря на поздний срок беременности, жена Хабенского, которая вскоре подарит ему второго ребёнка, не смогла не поучаствовать в праздновании юбилея Школы-студии имени Чехова. К 75-летию МХТ выпускники, получившие широкую известность в российском шоубизнесе, подготовили юмористические номера, в которых вспомнили любимых преподавателей и наиболее успешных учеников.Для своего выступления Литвинова встала на каблуки, а большой живот спрятала за нарядным платьем с высоким поясом. Беременность не помешала актрисе зажигательно танцевать вместе с группой.На празднике присутствовали также Паулина Андреева с мужем Фёдором Бондарчуком. Картонный двойник артистки появился в номере Андрея Бурковского, который взял с собой манекены и других знаменитых выпускниц, рассмешив публику. На сцену вышел также Владимир Машков, а Евгений Миронов и Валентин Гафт записали для МХТ видеообращения.