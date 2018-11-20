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Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых подписчиков Бузовой

Как известно, у знаменитой Ольги Бузовой самый "населённый" Instagram среди женщин Российской Федерации.

Однако появилась информация, что скоро все 14 миллионов подписчиков могут "пойти на дно".

Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых подписчиков Бузовой

Опасения другой ведущей Насти Ивлеевой подтвердились, и у Бузовой стали исчезать фальшивые подписчики. Происходит это после того, как Instagram накануне встал удалять отметки "мне нравится" и подписчиков, которые появляются на странице с помощью накруток.

Ранее Ивлеева говорила, что у Ольги никак не может быть такое большое количество подписчиков и теперь видно, что на самом деле это правда. Ещё утром у Ольги Бузовой было в подписчиках 14,3 млн человек, к после полудня количество сократилось до 14,1 млн.

По всей вероятности, Instagram взялся за удаление накруток у Ольги. 200 с лишним тысяч пользователей было удалено лишь за 2 часа, а к вечеру это всё может увеличиться до страшной цифры, полагают подписчики.

Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых подписчиков Бузовой

Подписчики Оли уже в комментариях просят девушку перестать использовать нечестные сервисы для накрутки популярности. Однако сама Бузова называет собственных подписчиков вполне реальными, ибо мания величия знаменитости дошла до звездной болезни, уверены фолловеры.

Видно, что разработчикам соцсети абсолютно безразлично, кто накручивает – Ольга Бузова или Вася Пупкин: всех накажут.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:12

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