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Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у растущих в любящей семье

Результаты сканирования мозга малышей, растущих в любящей семье и брошенных родителями в младенчестве, показали существенную разницу между ними. Размер мозга у брошенных детей был гораздо меньше.

Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у растущих в любящей семье

Учёные из Техасского детского госпиталя представили снимки сканирования мозга двух трёхлетних детей. На снимках видно, мозг брошенного ребёнка имеет гораздо меньший размер и несколько иную структуру. Исследователи связывают это с эмоциональными травмами из-за недостатка любви и внимания родителей. Всё это может повлиять на развитие когнитивных навыков и, как следствие, у малыша может быть задержка в развитии и проблемы с памятью.

Тенденция уменьшения размера головного мозга наблюдается в основном у пожилых людей, страдающих старческим слабоумием. Как оказалось, и брошенные дети ей подвержены. Техасские учёные отмечают, что отверженные в детстве дети в будущем с огромным трудом формируют здоровые отношения. Это приводит их к сильной эмоциональной зависимости от одного человека или к социальной изоляции.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:50

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