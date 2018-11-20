Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у растущих в любящей семье





Учёные из Техасского детского госпиталя представили снимки сканирования мозга двух трёхлетних детей. На снимках видно, мозг брошенного ребёнка имеет гораздо меньший размер и несколько иную структуру. Исследователи связывают это с эмоциональными травмами из-за недостатка любви и внимания родителей. Всё это может повлиять на развитие когнитивных навыков и, как следствие, у малыша может быть задержка в развитии и проблемы с памятью.Тенденция уменьшения размера головного мозга наблюдается в основном у пожилых людей, страдающих старческим слабоумием. Как оказалось, и брошенные дети ей подвержены. Техасские учёные отмечают, что отверженные в детстве дети в будущем с огромным трудом формируют здоровые отношения. Это приводит их к сильной эмоциональной зависимости от одного человека или к социальной изоляции.