АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется большим спросом

Обновлённый минивэн Toyota Avanza появился в продаже в октябре текущего года. Автомобиль с расширенным списком комплектаций, дополнительным оборудованием и иной отделкой салона пользуется ажиотажным спросом на рынке Индонезии.

Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется большим спросом

Уже в первый месяц реализаций Toyota Avanza 2019 года показатели превысили 9,5 тысячи штук. Таким образом, новинка опередила своего основного конкурента Mitsubishi Xpander, который считался лидером в сегменте MPV в течение нескольких последних месяцев. Стоит отметить, что семейные автомобили пользуются большой популярность на рынке Юго-Восточной Азии.

В моторную линейку Toyota Avanza 2019 входят атмосферные двигатели объёмом 1,3 и 1,5 литра производительностью 92 и 104 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо 5-ступенчатая «механика», либо 4-диапазонный «автомат». Стоимость минивэна в Индонезии в перерасчёте на российскую валюту составляет 800-950 тысяч рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой
В Германии старые дизельные авто попали под запрет
Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала
Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник
Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей
Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи
Хоккеиста Александра Радулова застали за
Политик объяснил, почему в США не хотят видеть во
Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с
Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые
В интернет-магазине Huawei началась акция в честь
Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на
Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову
Беременная жена Хабенского станцевала на сцене
В Праге госпитализирован король чешской
Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в
В Самаре умершую пенсионерку вызвали в пенсионный
Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у
В Госдуме назвали "позорищем" ток-шоу Малахова,
Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется
Устройства с Alexa начали поддерживать функцию
Эксперт рассказал о потерях Украины после запуска
Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый
Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых
Любовь Толкалина почтила память Алексея Баталова
В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT
Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем
Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва
Астролог назвал неожиданную причину смерти
Просмотреть все новости