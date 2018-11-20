Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется большим спросом





Уже в первый месяц реализаций Toyota Avanza 2019 года показатели превысили 9,5 тысячи штук. Таким образом, новинка опередила своего основного конкурента Mitsubishi Xpander, который считался лидером в сегменте MPV в течение нескольких последних месяцев. Стоит отметить, что семейные автомобили пользуются большой популярность на рынке Юго-Восточной Азии.В моторную линейку Toyota Avanza 2019 входят атмосферные двигатели объёмом 1,3 и 1,5 литра производительностью 92 и 104 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо 5-ступенчатая «механика», либо 4-диапазонный «автомат». Стоимость минивэна в Индонезии в перерасчёте на российскую валюту составляет 800-950 тысяч рублей.