Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу вместе с Сашей Плющенко
Дима Билан опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видео, в котором показал моменты репетиции ледового шоу вместе с Сашей Плющенко. Музыкант готовится принять участие в представлении "Лебединое озеро", которое состоится 20 декабря.
Как признался сам Дима Билан, маленький Саша Плющенко уже является профессионалом высшей категории. Несмотря на свой юный возраст, мальчик стоит на коньках, подобно его отцу чемпиону. Уже сейчас ребёнок, которому 6 января исполнится шесть лет, выполняет сложнейшие трюки и способен оценить способности взрослых, указав на ошибки. Хозяин аккаунта рассказал, наследник Евгения Плющенко проанализировал его способности кататься на коньках и сделал важные замечания. Оказалось, артист неправильно выполняет кораблик. Исполнитель также отметил, его учитель не только трудолюбивый, но и очень весёлый мальчик.
Фанаты пожелали удачи певцу. Они напомнили, когда тот участвовал в телевизионных ледовых шоу, он держался на коньках очень уверенно. Скоро навыки вернутся, и Дима Билан сможет выполнить все элементы. Публикация начала очень быстро набирать популярность и менее чем за полчаса её оценили отметкой "Мне нравится" около 30 тысяч раз.
Как признался сам Дима Билан, маленький Саша Плющенко уже является профессионалом высшей категории. Несмотря на свой юный возраст, мальчик стоит на коньках, подобно его отцу чемпиону. Уже сейчас ребёнок, которому 6 января исполнится шесть лет, выполняет сложнейшие трюки и способен оценить способности взрослых, указав на ошибки. Хозяин аккаунта рассказал, наследник Евгения Плющенко проанализировал его способности кататься на коньках и сделал важные замечания. Оказалось, артист неправильно выполняет кораблик. Исполнитель также отметил, его учитель не только трудолюбивый, но и очень весёлый мальчик.
Фанаты пожелали удачи певцу. Они напомнили, когда тот участвовал в телевизионных ледовых шоу, он держался на коньках очень уверенно. Скоро навыки вернутся, и Дима Билан сможет выполнить все элементы. Публикация начала очень быстро набирать популярность и менее чем за полчаса её оценили отметкой "Мне нравится" около 30 тысяч раз.