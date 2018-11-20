АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу вместе с Сашей Плющенко

Дима Билан опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видео, в котором показал моменты репетиции ледового шоу вместе с Сашей Плющенко. Музыкант готовится принять участие в представлении "Лебединое озеро", которое состоится 20 декабря.

Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу вместе с Сашей Плющенко

Как признался сам Дима Билан, маленький Саша Плющенко уже является профессионалом высшей категории. Несмотря на свой юный возраст, мальчик стоит на коньках, подобно его отцу чемпиону. Уже сейчас ребёнок, которому 6 января исполнится шесть лет, выполняет сложнейшие трюки и способен оценить способности взрослых, указав на ошибки. Хозяин аккаунта рассказал, наследник Евгения Плющенко проанализировал его способности кататься на коньках и сделал важные замечания. Оказалось, артист неправильно выполняет кораблик. Исполнитель также отметил, его учитель не только трудолюбивый, но и очень весёлый мальчик.

Фанаты пожелали удачи певцу. Они напомнили, когда тот участвовал в телевизионных ледовых шоу, он держался на коньках очень уверенно. Скоро навыки вернутся, и Дима Билан сможет выполнить все элементы. Публикация начала очень быстро набирать популярность и менее чем за полчаса её оценили отметкой "Мне нравится" около 30 тысяч раз.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монеточка снова отменила концерт по невыясненным
Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020"
Бывшая супруга Евгения Осина рассказала о жизни с
В Аргентине назвали альтернативную версию гибели
Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима
Компания LG выпустила умный динамик с
Сестра Ольги Бузовой Анна травмировала ребенка на
Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу
Илон Маск назвал новый космический корабль
Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на
Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце
Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам
Топ-10 самых страшных домов мира
Алиану Устиненко (Гобозову) высмеяли из-за
Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на
Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Просмотреть все новости