АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на концерте Ольги Бузовой

На днях в столичном «Крокус Сити Холле» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой, и в зрительском зале собрались не только фанаты ведущей «Дом-2», но и ее коллеги по шоу-бизнесу и телестройке, среди которых присутствовала Ксения Бородина с мужем и подругами.

Вся компания весело провела время на концерте и активно подпевала Ольге Бузовой во время выступления.

Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на концерте Ольги Бузовой

Курбан Омаров, супруг Бородиной, снимал на видео, как веселится его жена и во весь голос поет главные хиты Бузовой. Ксения также снимала Курбана на видео и при этом почему-то называла его «мам».

Пользователям понравилось, как поет Ксения Бородина, «подогретая» бокальчиком шампанского, называя это пением «от души».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монеточка снова отменила концерт по невыясненным
Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020"
Бывшая супруга Евгения Осина рассказала о жизни с
В Аргентине назвали альтернативную версию гибели
Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима
Компания LG выпустила умный динамик с
Сестра Ольги Бузовой Анна травмировала ребенка на
Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу
Илон Маск назвал новый космический корабль
Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на
Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце
Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам
Топ-10 самых страшных домов мира
Алиану Устиненко (Гобозову) высмеяли из-за
Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на
Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Просмотреть все новости