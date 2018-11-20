Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на концерте Ольги Бузовой
На днях в столичном «Крокус Сити Холле» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой, и в зрительском зале собрались не только фанаты ведущей «Дом-2», но и ее коллеги по шоу-бизнесу и телестройке, среди которых присутствовала Ксения Бородина с мужем и подругами.
Вся компания весело провела время на концерте и активно подпевала Ольге Бузовой во время выступления.
Курбан Омаров, супруг Бородиной, снимал на видео, как веселится его жена и во весь голос поет главные хиты Бузовой. Ксения также снимала Курбана на видео и при этом почему-то называла его «мам».
Пользователям понравилось, как поет Ксения Бородина, «подогретая» бокальчиком шампанского, называя это пением «от души».
Вся компания весело провела время на концерте и активно подпевала Ольге Бузовой во время выступления.
Курбан Омаров, супруг Бородиной, снимал на видео, как веселится его жена и во весь голос поет главные хиты Бузовой. Ксения также снимала Курбана на видео и при этом почему-то называла его «мам».
Пользователям понравилось, как поет Ксения Бородина, «подогретая» бокальчиком шампанского, называя это пением «от души».