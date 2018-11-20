Топ-10 самых страшных домов мира
Составлен топ-10 самых страшных домов мира, в которых миллионы людей не согласились бы даже переночевать. В них не обитают приведения, но даже их внешний вид отталкивает увидевших их однажды.
Первое место занимает «Небоскрёб Бабы-Яги» - дом архангельского предпринимателя Сутягина, построенный им в 90-х годах. Он построен в отсутствие архитектурного проекта, имеет 13 этажей и высоту 38 метров. Несмотря на странный внешний вид некоторые называют его памятником деревянного зодчества, сообщает портал Nation News.
Далее в рейтинге «засветились»: эпатажный дом под Москвой, дом-камень в Португалии, «сумасшедший дом» во Вьетнаме, жилой комплекс «мечта паркурщика» в канадском Монреале и дом, напоминающий декорации к фильму «13-й район» в Новосибирске.
Также в список вошёл дом из американского штата Огайо, который местные жители прозвали «грибным». Не понимают очевидцы и дом неподалёку от Канн во Франции. Его называют «пузырьковый дом», ранее он принадлежал известному дизайнеру Пьеру Кардену. Девятое место занял дом, построенный по принципу оптической иллюзии. И заключает список самых страшных танцующий дом в Праге на берегу реки Влтавы.
Однако, что для одних страшно и экстравагантно, то для других удобно и комфортно. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Первое место занимает «Небоскрёб Бабы-Яги» - дом архангельского предпринимателя Сутягина, построенный им в 90-х годах. Он построен в отсутствие архитектурного проекта, имеет 13 этажей и высоту 38 метров. Несмотря на странный внешний вид некоторые называют его памятником деревянного зодчества, сообщает портал Nation News.
Далее в рейтинге «засветились»: эпатажный дом под Москвой, дом-камень в Португалии, «сумасшедший дом» во Вьетнаме, жилой комплекс «мечта паркурщика» в канадском Монреале и дом, напоминающий декорации к фильму «13-й район» в Новосибирске.
Также в список вошёл дом из американского штата Огайо, который местные жители прозвали «грибным». Не понимают очевидцы и дом неподалёку от Канн во Франции. Его называют «пузырьковый дом», ранее он принадлежал известному дизайнеру Пьеру Кардену. Девятое место занял дом, построенный по принципу оптической иллюзии. И заключает список самых страшных танцующий дом в Праге на берегу реки Влтавы.
Однако, что для одних страшно и экстравагантно, то для других удобно и комфортно. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:56