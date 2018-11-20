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Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот на пляжном фото

Бывшая участница «Дом-2» Дарья Пынзарь с лета нынешнего года живет вместе с детьми в Турции и регулярно радует своих поклонников пляжными фото, но не все из них оказываются удачными, а неумелое обращение с фотошопом вызывает лишь смех у подписчиков.

Так, одна из последних публикаций рассмешила хейтеров, так как в попытке «приукрасить» свой живот, Дарья просто «провалила» его.

Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот на пляжном фото

«Вкус к жизни это для меня сейчас в приоритете. Ведь мы все этого достойны», - подписала свое фото Пынзарь, а фолловеры посетовали, что «этот вкус жизни не для них».

Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот на пляжном фото

Напомним, что пока Дарья нежится под жарким солнцем в Турции, ее супруг Сергей Пынзарь зарабатывает на родине и лишь изредка навещает семью. Некоторые пользователи отмечают, что на многих фото улыбка Дарьи довольно «вымученная», что говорит о не самой счастливой семейной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:50

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