Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот на пляжном фото
Бывшая участница «Дом-2» Дарья Пынзарь с лета нынешнего года живет вместе с детьми в Турции и регулярно радует своих поклонников пляжными фото, но не все из них оказываются удачными, а неумелое обращение с фотошопом вызывает лишь смех у подписчиков.
Так, одна из последних публикаций рассмешила хейтеров, так как в попытке «приукрасить» свой живот, Дарья просто «провалила» его.
«Вкус к жизни это для меня сейчас в приоритете. Ведь мы все этого достойны», - подписала свое фото Пынзарь, а фолловеры посетовали, что «этот вкус жизни не для них».
Напомним, что пока Дарья нежится под жарким солнцем в Турции, ее супруг Сергей Пынзарь зарабатывает на родине и лишь изредка навещает семью. Некоторые пользователи отмечают, что на многих фото улыбка Дарьи довольно «вымученная», что говорит о не самой счастливой семейной жизни.
Так, одна из последних публикаций рассмешила хейтеров, так как в попытке «приукрасить» свой живот, Дарья просто «провалила» его.
«Вкус к жизни это для меня сейчас в приоритете. Ведь мы все этого достойны», - подписала свое фото Пынзарь, а фолловеры посетовали, что «этот вкус жизни не для них».
Напомним, что пока Дарья нежится под жарким солнцем в Турции, ее супруг Сергей Пынзарь зарабатывает на родине и лишь изредка навещает семью. Некоторые пользователи отмечают, что на многих фото улыбка Дарьи довольно «вымученная», что говорит о не самой счастливой семейной жизни.