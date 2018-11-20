Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот на пляжном фото





Так, одна из последних публикаций рассмешила хейтеров, так как в попытке «приукрасить» свой живот, Дарья просто «провалила» его.», - подписала свое фото Пынзарь, а фолловеры посетовали, что «этот вкус жизни не для них».Напомним, что пока Дарья нежится под жарким солнцем в Турции, ее супруг Сергей Пынзарь зарабатывает на родине и лишь изредка навещает семью. Некоторые пользователи отмечают, что на многих фото улыбка Дарьи довольно «вымученная», что говорит о не самой счастливой семейной жизни.