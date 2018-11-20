На дне океана обнаружены загадочные тоннели, соединяющие Антарктиду, Аргентину и Австралию





Благодаря проделанной работе Эвансу удалось рассмотреть, что на самом деле находится на дне океана или под ним. При этом блогер уверен, что природа не создаёт идеально прямых линий. Некоторые тоннели дотягиваются до Южной Америки и Зелёного континента.Пользователи видеохостинга Youtube в комментариях под опубликованным видео, не скрывают своего удивления. Некоторые предположили, что кто-то роет подземные тоннели, поскольку они вряд ли имеют природное происхождение, так как выглядят слишком прямыми. А сторонники мистических и конспирологических версий предположили, что тоннели - результат работы инопланетян или протоцивилизаций.