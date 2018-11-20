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Немецкие журналисты считают российских женщин "сильным полом"

По мнению одного из немецких печатных изданий, в России «сильным полом» являются женщины, а не мужчины. К этому выводу журналисты из Германии пришли после изучения быта российских семей.

Немецкие журналисты считают российских женщин "сильным полом"

Издание Eurasisches Мадаzіп пишет, что российским женщинам, в отличие от мужчин, не страшны бытовые проблемы и прочие трудности. Они способны работать на нескольких работах, заниматься воспитанием детей, хранить уют в семье и, несмотря ни на что, следить за собой, радовать других своим прекрасным внешним видом. Мужчины же, в основном, столкнувшись с проблемами, ищут их решение в алкоголе и других пагубных пристрастиях.

Из этого последовал вывод немецких журналистов, что именно российские женщины являются «сильным полом». Правда, с некоторой оговоркой – они стали такими не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств. И наблюдается эта тенденция уже не одно поколение – она берёт истоки ещё со времён Советского Союза, когда женщины наравне с мужчинами поднимали страну из руин, при этом не забывая о семье и детях.

Журналисты назвали российских жительниц истинными хранителями традиций и семейных ценностей. Поскольку только они не опускают руки перед невзгодами и способны отстоять свои права и права семьи.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:34

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