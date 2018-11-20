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Учёные: Частое потребление красного мяса может спровоцировать онкологию у женщин

Британские учёные в своём исследовании выяснили, что женщинам следует остерегаться частого употребления красного мяса. По словам специалистов, этот продукт может спровоцировать онкологические заболевания.

Учёные: Частое потребление красного мяса может спровоцировать онкологию у женщин

Эксперты проанализировали данные, полученные в течение 17 лет, и пришли к выводу, что женщинам, у которых в семье имеются случаи заболеваемости раком кишечника, необходимо свести к минимуму употребление красного мяса. За период исследования из 32 000 женщин у 335 была обнаружена онкология толстой кишки. Специалисты сопоставили рацион питания и состояние здоровья пациенток и пришли к заключению, что частое потребление в пищу мяса может навредить здоровью представительниц прекрасного пола.

Безусловно, в красном мясе содержится большое количество полезных веществ, в том числе и жирная кислота Омега-3. В связи с этим совсем исключать из рациона этот продукт не нужно, но чтобы не нанести вред своему организму, употреблять мясо следует не чаще 3-4 порций в неделю.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:52

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