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Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с юным итальянцем

Бывшая участница скандального Дома-2, а ныне блогер и ведущая Виктория Боня заинтриговала своих подписчиков Instagram видеороликом.

Там девушка запечатлена вместе с итальянским блогером-красавцем Марко Ферреро. Все немедленно начали оценивать спутника Вики.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с юным итальянцем

Находясь на Мальдивах, Виктория Боня поделилась видеороликом, где она запечатлена с итальянским блогером: молодые люди дурачатся на пляже.

Видео уже привлекло нешуточное внимание со стороны подписчиков знаменитости. Кто-то уже решил, что симпатичный парень подходит Боне в бойфренды. А кто-то раскритиковал молодого человека, называя его мальчиком-альфонсом. Недовольные посоветовали девушке найти зрелого мужчину.

Но все эти комментарии абсолютно не взволновали Викторию, и красотка не стала отвечать никому.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:12

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