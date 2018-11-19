Звезда "Дома-2" Виктория Боня отдыхает на Мальдивах с юным итальянцем

Там девушка запечатлена вместе с итальянским блогером-красавцем Марко Ферреро. Все немедленно начали оценивать спутника Вики.Находясь на Мальдивах, Виктория Боня поделилась видеороликом, где она запечатлена с итальянским блогером: молодые люди дурачатся на пляже.Видео уже привлекло нешуточное внимание со стороны подписчиков знаменитости. Кто-то уже решил, что симпатичный парень подходит Боне в бойфренды. А кто-то раскритиковал молодого человека, называя его мальчиком-альфонсом. Недовольные посоветовали девушке найти зрелого мужчину.Но все эти комментарии абсолютно не взволновали Викторию, и красотка не стала отвечать никому.