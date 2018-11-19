Уфолог обнаружил на спутнике Сатурна космический корабль пришельцев





На фотографии, сделанной при помощи межпланетного зонда Кассини, эксперт заметил в нижнем правом углу сооружение круглой формы со структурой, похожей на трубчатую. Несмотря на то, что конструкция частично скрыта под поверхностью, на снимке можно увидеть, что у нее крупные размеры, но возможность установить ее точные габариты отсутствует.Скотт Уоринг считает, что найденный объект, скорее всего, имеет неестественное происхождение. Он полагает, что на поверхность крупнейшего сателлита Сатурна прибыло межпланетное транспортное средство пришельцев, при помощи которого они совершают перелеты в галактике, преследуя определенные задачи.Уфолог Скотт Уоринг известен тем, что уже неоднократно обнаруживал на спутниковых фото разных планет незнакомые и странные объекты. Он заявляет, что все его знания известны NASA, но национальное космическое агентство скрывает существование внеземной жизни, а это может иметь для землян серьезные последствия.